Подразделения Народной милиции ДНР выведены в районы боевого предназначения

ДОНЕЦК, 22 мая. /ТАСС/. Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) выведены в районы боевого предназначения и готовы к отражению атак украинских силовиков. Об этом в пятницу сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

"Подразделения Народной милиции выведены в районы боевого предназначения в готовности к отражению украинской агрессии. Проведены тренировки на пунктах приема личного состава по формированию резервных подразделений из мобилизационного резерва", - цитирует сообщение управления Донецкое агентство новостей.

В управлении уточнили, что сейчас подразделения Народной милиции проходят на полигонах боевое слаживание для подавления военной агрессии с украинской стороны.

20 мая глава ДНР Денис Пушилин привел в повышенную боевую готовность силы Народной милиции республики в связи с активизацией обстрелов со стороны украинских силовиков.

В пятницу утром украинская армия нанесла артиллерийский удар, в результате обстрела повреждены ЛЭП и газопровод, а также разрушен дом в поселке Верхнеторецкое Нижнее вблизи Ясиноватой. Затем киевские силовики открыли огонь по югу ДНР с применением ракетного комплекса.