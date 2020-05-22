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Второй тур муниципальных выборов пройдет во Франции 28 июня

Первый тур состоялся 15 марта

ПАРИЖ, 22 мая. /ТАСС/. Французское правительство приняло решение провести второй тур муниципальных выборов 28 июня, несмотря на пандемию коронавируса нового типа. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр страны Эдуар Филипп. Выступление премьера транслировал из Матиньонского дворца (официальной резиденции премьера) телеканал BFMTV.

"Мы представим 27 мая президенту Франции Эмманюэлю Макрону декрет о проведении второго тура выборов 28 июня", - сказал Эдуар Филипп.

Первый тур муниципальных выборов прошел во Франции 15 марта. Второй тур должен был состояться через неделю, однако был временно отменен в связи с распространением коронавируса.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльФилипп, Эдуар
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