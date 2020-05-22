Лукашенко считает, что Россия не желает сотрудничать с Белоруссией в сфере ракетостроения

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не хочет сотрудничать с республикой в сфере ракетостроения. С таким заявлением он выступил в пятницу, посетив оборонное предприятие НПООО "ОКБ ТСП", сообщает пресс-служба президента.

Ему доложили, что к сентябрю в республике должен появиться первый опытный образец собственной ракеты, способной поражать цели на дальности до 300 км. При этом, как проинформировали главу государства, российская сторона "пока не хочет предоставлять свои полигоны для испытаний", утверждается в сообщении на официальном сайте белорусского президента. "Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, [еще и] и полигон не предоставляет", - сказал Лукашенко.

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, для испытания новой ракеты рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии.

В прошлом году белорусская армия начала получать модернизированную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Полонез", созданную белорусскими специалистами. Модернизированный "Полонез" отличается увеличенной до 300 км дальностью стрельбы и более высокой долей комплектующих белорусского производства, он также может применять тактическую ракету. В настоящее время в РСЗО "Полонез" используется ракета китайского производства. Ранее Лукашенко заявлял, что Минск развивает ВТС с Китаем из-за трудностей, которые возникают с закупкой комплектующих для вооружений в России.