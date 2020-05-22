Единство или суверенитет? Венгрия, Германия и Польша не хотят подчиняться решениям суда ЕС

Сообщив о намерении отказаться от расширенных полномочий в связи с улучшением эпидемической ситуации, премьер-министр Виктор Орбан выразил надежду, что Венгрия услышит "извинения от тех, кто в последние месяцы выдвигал против нее ложные обвинения". Предложение адресовано руководству ЕС, евродепутатам и венгерской оппозиции, упрекавшей правительство чуть ли не в узурпации власти и отказе от демократии в условиях ЧП. С заявлениями на эту тему выступали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Европарламент, а зампредседателя ЕК по вопросам транспарентности и европейских ценностей Вера Юрова угрожала Будапешту "обращением в суд".

Между тем у Венгрии возникли новые противоречия с ЕС, причем примерно такие же, как у Германии и Польши. Каждая из трех стран не хочет выполнять решения высшей судебной инстанции Евросоюза, а это вызывает уже нешуточное беспокойство в Брюсселе, ведь речь идет о подрыве единства всего объединения.

Правительство Венгрии объявило, что 26 мая внесет в парламент законопроект о прекращении своих чрезвычайных полномочий, полученных на время пандемии коронавируса. Пару месяцев назад этот вопрос вызвал острые разногласия между Будапештом и руководством Евросоюза, и теперь в их споре, казалось бы, можно поставить точку.

Официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач назвал их действия "охотой на ведьм и показным судилищем". В свою очередь министр юстиции Юдит Варга заявила, что нападки оппозиции в разгар пандемии пользовались поддержкой "западноевропейских политических лидеров, либеральных мейнстримовских СМИ и связанных с ними хорошо известных общественных организаций". "Систематическое распространение абсурдных обвинений нанесло значительный ущерб репутации Венгрии", - подчеркнула глава Минюста.

В то же время германский Фонд Конрада Аденауэра не обнаружил в действиях венгерских властей каких-либо нарушений конституции или законов страны. Как отметили эксперты этого исследовательского центра, предоставление парламентом правительству расширенных полномочий на неопределенный срок "было необходимостью, продиктованной чрезвычайной ситуацией". Причем аналогичные права получили мэры венгерских городов, включая мэра Будапешта Гергея Карачоня, избранного на этот пост от коалиции оппозиционных партий. В период пандемии они смогли осуществлять управление на основе собственных указов, не дожидаясь решений городских советов.

Полиция тоже получила расширенные полномочия для борьбы с паническими слухами и за два месяца завела по всей стране около сотни дел по фактам распространения "фейковых новостей". О каких-либо серьезных злоупотреблениях с ее стороны не сообщалось, да и в других странах были приняты подобные меры. Однако Евросоюз продолжает с нескрываемым пристрастием следить за ситуацией в Венгрии и намерен подготовить к концу года специальный доклад.

Беженцев отправили обратно

Тем временем в отношениях между Будапештом и Брюсселем обострилась еще одна проблема. В их давнем конфликте по поводу беженцев, которых Венгрия не желает пускать к себе вопреки настойчивым увещеваниям ЕС, произошел новый поворот. Венгерские власти открыто выразили несогласие с постановлением Европейского суда в Люксембурге об освобождении четырех нелегальных мигрантов - двух афганцев и двух иранцев, - содержавшихся в транзитной зоне на границе с Сербией.

"Правительство Венгрии не согласно с решением Европейского суда и считает, что оно представляет угрозу для безопасности Европы. Однако как член ЕС мы будем придерживаться всех судебных решений", - заявил 21 мая начальник канцелярии премьера Гергей Гуйаш.

После этого он сообщил, что транзитные зоны на венгерско-сербской границе будут закрыты, а мигранты впредь должны будут подавать документы на получение политического убежища в консульства Венгрии в других странах. Таким образом, Будапешт предпринял шаги, которые, по сути, лишают вердикт высшей судебной инстанции ЕС какого-либо смысла.

Конституция или "трактаты"?

Аналогичная ситуация сложилась вокруг нового польского закона о реформе судебной системы, принятого в республике по инициативе правящей партии "Закон и справедливость". Европейский суд признал его антиконституционным и не соответствующим нормам ЕС, а Еврокомиссия начала так называемую процедуру устранения нарушений, угрожающую Варшаве крупными штрафами.

Правительство Польши заявило, что изучит постановление Евросуда, но считает обвинения в свой адрес безосновательными. "У Европейской комиссии нет права вмешиваться во внутренние дела и формирование судебной системы отдельными странами", - заявил министр юстиции Збигнев Зёбро. По его словам, "польская конституция была, есть и будет выше трактатов ЕС".

Однако самые горячие дискуссии внутри Евросоюза вызвали действия правительства ФРГ, отказавшегося участвовать в многомиллиардной программе Европейского центробанка (ЕЦБ) по скупке гособлигаций стран еврозоны. Федеральный конституционный суд (ФКС) в Карлсруэ пришел к выводу, что это противоречит основному закону Германии, и дал ЕЦБ три месяца на то, чтобы он подготовил необходимые пояснения и попробовал убедить всех в обратном. Дело вызвало особый резонанс из-за того, что ФКС, в сущности, не согласился с решением Европейского суда, который еще в 2018 году признал практику ЕЦБ законной.

Чиновников просят заняться делом

Неудивительно, что решение конституционного суда Германии вызвало положительные отклики в Польше и Венгрии. Польский премьер Матеуш Моравецкий назвал его "одним из важнейших судебных вердиктов в истории Европейского союза".

Депутат венгерского парламента от правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", бывший министр юстиции Ласло Трочани отметил, что юридические коллизии в Евросоюзе были неизбежны в свете последних событий. Столкновения между центральными органами ЕС и национальными государственными институтами вызваны "нарушением баланса, зафиксированного в договорах Европейского союза", написал он в газете Magyar Nemzet.

Трочани считает, что бюрократия в Брюсселе, вместо того чтобы координировать действия участников объединения в трудный период пандемии и экономического кризиса, навязывает им собственные решения. А те начали "разрабатывать защитные механизмы", пытаясь не допустить диктата со стороны исполнительных органов ЕС.

Что под крышкой?

В связи с политическим весом Германии в Евросоюзе решение ФКС в Карлсруэ приобрело особое значение и вызвало эмоциональные отклики не только в европейских, но и в мировых СМИ. "Немецкий суд нанес сокрушительный удар по единству Евросоюза", - написала французская Le Monde. Этот юридический казус "подогревает настроения евроскептиков" и может послужить примером для тех стран, которые "стремятся игнорировать Европейский суд, отказываясь от демократических сдержек и противовесов и верховенства закона", заявила в редакционной статье британская Financial Times, видимо, продолжающая беспокоиться за судьбу ЕС даже после Brexit.

Решение суда в Германии толкает Европу "в пучину конституционного кризиса", утверждают на страницах The Washington Post профессор права из американского Университета Ратгерса Дэниел Келемен и его коллега из Дублинского университета Федерико Фабрини, основавший в столице Ирландии Институт изучения Brexit. Они сравнивают вердикт ФКС с действиями штата Южная Каролина, который первым накануне Гражданской войны в США (1861-1865) отказался признавать федеральные законы на своей территории.

"Техническое, на первый взгляд, решение может подорвать юридические основы, удерживающие вместе весь Европейский союз", - пишут эксперты. По их мнению, вердикт ФКС "подтолкнет другие страны к тому, чтобы ставить под сомнение полномочия Европейского суда". "Решение суда в Германии не просто открыло ящик Пандоры, оно сорвало с него крышку и разбило ее на мелкие кусочки", - заключают Келемен и Фабрини.

Действительно ли это сулит какие-то беды Евросоюзу, будет во многом зависеть от действий руководства ЕС. Пока оно настроено достаточно бескомпромиссно и напоминает, что его задача - защищать интересы всех членов объединения, а не отдельных стран. Однако в условиях, когда важнейшие решения принимаются консенсусом, возможности для того, чтобы оказывать на них давление, не говоря уже о наказании, весьма ограничены.

Тем не менее никто не сомневается, что споры на тему единства и суверенитета членов ЕС продолжатся. Более того, депутат венгерского парламента Трочани уверен, что если чиновники в Брюсселе не прекратят "незаметное распространение" своих компетенций на внутренние дела отдельных стран, то и конфликты на этой почве будут неизбежными.

Иван Лебедев