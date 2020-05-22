Разведка США начала процесс рассекречивания данных о беседах Флинна с Кисляком

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Разведсообщество США начало процесс рассекречивания данных, касающихся контактов бывшего помощника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с Сергеем Кисляком, который ранее был послом России в Вашингтоне. Об этом сообщил в пятницу в Twitter исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гренелл.

В феврале 2017 года Флинн был вынужден уйти в отставку с указанного поста из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Кисляком. Позже Флинн признал себя виновным в том, что скрыл от ФБР часть информации о контактах с Кисляком.

Гренелл подтвердил сообщения СМИ о том, что его аппарат начал процесс рассекречивания имеющихся в его распоряжении данных о беседах Флинна с Кисляком. "Разведсообщество располагает не всеми стенограммами и отчетами [о беседах], это не наш продукт. <...> Я уже начал процесс рассекречивания тех немногих [документов], что мы получили. Тем не менее они должны быть опубликованы в полном объеме. Общественность заслуживает их увидеть", - написал он.

Демократы в Сенате Конгресса США добиваются раскрытия разведывательных данных, касающихся контактов Флинна с Кисляком. На раскрытии содержания этих бесед и соответствующих докладов американских спецслужб настаивает старший демократ спецкомитета по разведке Сената Марк Уорнер (от штата Вирджиния). Он направил соответствующий запрос Гренеллу. В четверг Сенат одобрил выдвинутую Трампом кандидатуру конгрессмена-республиканца (от штата Техас) Джона Рэтклиффа на пост директора национальной разведки страны. В ближайшее время он будет приведен к присяге.

Судебный процесс по делу Флинна все еще продолжается. Ему так и не вынесли приговор за сокрытие от ФБР части информации о контактах с Кисляком. 7 мая Министерство юстиции США объявило о прекращении уголовного преследования в отношении Флинна. Суд в федеральном округе Колумбия намерен заслушать мнение независимых экспертных организаций перед тем, как вынести какое-либо решение.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Спецпрокурор США Роберт Мюллер по итогам продолжавшегося около двух лет разбирательства признал, что никакого сговора между Трампом и властями РФ не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.