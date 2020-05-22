Байден: выход США из ДОН приведет к усилению напряженности между Западом и Россией

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. "Близорукое" решение администрации президента США Дональда Трампа о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) приведет к нагнетанию напряженности между Западом и Россией. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте для публичных объявлений Medium заявлении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, добивающегося выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих в США в ноябре выборах главы государства.

"Наши союзники дали ясно понять, что хотят, чтобы мы [США] оставались участником этого договора, и вместе работать над решением проблем соблюдения с Россией. Без нас договор мог бы развалиться. Выход из него усилит напряженность между Западом и Россией, а также повысит опасность просчета и конфликта", - отметил Байден.

Он остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из предвыборной борьбы сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

"Президент Трамп, объявив о своем намерении выйти из Договора по открытому небу, удвоил ставки свой недальновидной политики самоизоляции и отказа от лидерства Америки", - продолжил бывший вице-президент. По его мнению, Соединенным Штатам перед лицом губительных для мира последствий пандемии следовало бы "взаимодействовать с союзниками и избегать шагов дестабилизирующего свойства". Как утверждает Байден, администрация 44-го президента США Барака Обамы смогла извлечь для себя пользу из ДОН во время событий на юго-востоке Украины.

Политик выразил согласие с версией Трампа о том, что РФ якобы нарушала некоторые положения ДОН, но выступил за урегулирование этого вопроса "посредством механизма имплементации и решения споров договора". Байден призвал нынешнего хозяина Белого дома "проявить здравомыслие и остаться в Договоре по открытому небу".

Разрушение контроля над вооружениями

Президент США объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России, в то время как Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть ряд своих претензий к США по Договору по открытому небу, которые ранее уже высказывались.

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, ситуация с Договором по открытому небу аналогична использованной США схеме при выходе из ДРСМД. По его словам, развал этого ключевого для стратегической стабильности соглашения стал очередным этапом демонтажа американцами архитектуры международной безопасности, теперь происходит повторение аналогичного подхода применительно к Договору по открытому небу.

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был разработан при активном участии Москвы. К настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. По оценке МИД РФ, договор является важной мерой укрепления доверия и безопасности. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения своих положений, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в якобы избирательном выполнении ДОН и в нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации договора. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках соглашения. Москва после этого ответила зеркально.