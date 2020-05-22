Эксперты: проблемы с соблюдением ДОН можно решить с помощью существующего в нем механизма

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Любые проблемы, связанные с соблюдением Договора по открытому небу (ДОН), можно решить с помощью предусмотренного в рамках соглашения механизма. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении бывшего министра энергетики США Эрнеста Мониса и Сэма Нанна, занимавшего кресло сенатора от штата Джорджия с 1972 по 1997 год.

По их словам, "решение президента [США Дональда] Трампа выйти из ДОН разрушает еще один столп в архитектуре контроля над вооружениями, которая поддерживает международную безопасность и стабильность". "Любые опасения по поводу соблюдения Россией договора должны устраняться с использованием механизма, предусмотренного договором, как это было успешно проделано в прошлом. Отвергая средства решения этих вопросов, Соединенные Штаты рвут с нашими союзниками и ухудшают российско-американские стратегические отношения, которые все чаще рискуют привести к обострению, просчету и, в худшем случае, к катастрофическому конфликту", - считают эксперты.

Они призывают "предпринять шаги для снижения риска и повышения стратегической стабильности", в частности, продлить российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Монис и Нанн считают, что выход Вашингтона из соглашений по контролю над вооружениями "угрожает безопасности США и их союзников".

В свою очередь главы комитетов по иностранным делам и по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) и Адам Смит (демократ от штата Вашингтон) также в опубликованном в пятницу совместном заявлении "выступили категорически против выхода [страны] из ДОН".

О договоре

Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России, в то время как Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть ряд своих претензий к США по Договору по открытому небу, которые ранее уже высказывались.

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, ситуация с Договором по открытому небу аналогична использованной США схеме при выходе из ДРСМД. По его словам, развал этого ключевого для стратегической стабильности соглашения стал очередным этапом демонтажа американцами архитектуры международной безопасности, теперь происходит повторение аналогичного подхода применительно к Договору по открытому небу.

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был разработан при активном участии Москвы. К настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. По оценке МИД РФ, договор является важной мерой укрепления доверия и безопасности. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения своих положений, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в якобы избирательном выполнении ДОН и в нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации договора. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках соглашения. Москва после этого ответила зеркально.