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Кризис в Сирии

Коалиция во главе с США сообщила о ликвидации двух главарей ИГ в Сирии

Первый из террористов занимался распространением указаний руководства группировки среди ее членов на севере Багдада, а второй отвечал за приобретение и транспортировку оружия

ТАСС, 23 мая. Двое региональных лидеров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) были убиты в результате совместной операции "Сил демократической Сирии" и международной антитеррористической коалиции во главе с США. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении штаба операции "Непоколебимая решимость", которую возглавляемая Соединенными Штатами группа стран проводит в Ираке и Сирии.

"17 мая "Силы демократической Сирии" совместно с коалицией нанесли удар по позициям ИГ в провинции Дэйр-эз-Зор в Сирии. Двое лидеров ИГ, Ахмад Иса Исмаил аз-Зави и Ахмад Абд Мухаммед Хасан аль-Джугайфи, погибли в ходе данной операции", - говорится в документе. Отмечается, что первый из террористов занимался распространением указаний руководства группировки среди ее членов на севере Багдада, а второй отвечал в числе прочего за приобретение и транспортировку оружия.

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