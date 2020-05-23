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Канцелярия Джонсона выступила в защиту его советника, обвиненного в нарушении карантина

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выступила в субботу в защиту главного советника главы правительства Доминика Каммингса, которого газеты обвинили в нарушении режима карантина, введенного в стране из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом. По словам официального представителя Джонсона, которого цитирует телеканал "Скай ньюс", Каммингс вел себя "разумно и в рамках закона".

"Из-за того, что его жена предположительно была инфицирована коронавирусом и существовала высокая вероятность того, что он сам заболеет, для Доминика Каммингса было важно обеспечить надлежащий уход за его маленьким ребенком", - говорится в заявлении Даунинг-стрит, 10.

"Его сестра и племянницы вызвались помочь, поэтому он заехал в расположенный поблизости, но отделенный от его семьи дом на тот случай, если могла понадобится помощь. Его сестра совершала покупки для семьи и оставляла их снаружи. Ни на одном этапе полиция не общалась с семьей по этому вопросу, вопреки тому, что было сообщено в СМИ. Его действия соответствовали рекомендациям по ситуации с коронавирусом. Каммингс считает, что он вел себя разумно и в рамках закона", - отмечается в коммюнике.

Хронология событий

По сообщениям британских СМИ, Каммингс отправился из Лондона за 400 км в город Дарем на северо-востоке Англии, где живут его престарелые родители, когда в стране уже действовал карантин, запрещающий людям покидать дома и предпринимать любые поездки без крайней необходимости. Пребывание советника главы правительства в Дареме совпало по времени с периодом, когда он должен был находиться в самоизоляции с симптомами заболевания, вызываемого коронавирусом. В полиции Дарема "Гардиан" подтвердили, что, получив жалобу на возможное нарушение карантина, 31 марта связались с жителями дома, где самоизолировался мужчина, незадолго до этого прибывший из Лондона. В правоохранительных органах не подтвердили, что это был именно Каммингс, однако советника премьера узнали соседи его родителей.

Как ранее сообщали в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, симптомы заболевания появились у Каммингса 28-29 марта, а незадолго до этого заразилась его жена. Остается неясным, когда именно он поехал в Дарем - до или после того, как почувствовал симптомы вызываемого коронавирусом заболевания, однако в обоих случаях речь может идти о нарушении карантина. В соответствии с введенными 23 марта ограничениями, посещение родственников позволяется только в тех случаях, если им необходима помощь, например, в приобретении продуктов или лекарств.

Каммингс в отставку не собирается

Скандал может стоить должности Каммингсу, который является одной из самых демонизируемых фигур в британской политике. Его называют серым кардиналом в правительстве Джонсона и "архитектором Brexit", приписывают ему радикальные политические взгляды, очень сильное влияние на премьера и даже якобы подозрительные связи в России, где Каммингс несколько лет работал. Именно он руководил агитационной кампанией за осуществления Brexit перед состоявшимся в 2016 году референдумом о выходе Великобритании из ЕС. Каммингс является главным героем недавно вышедшего телефильма "Брекзит" (Brexit: the uncivil war, 2019), в котором роль политтехнолога исполняет известный британский актер Бенедикт Камбербэтч.

Вместе с тем газета "Файнэншл таймс" приводит мнение неназванного близкого друга Каммингса, который заверил, что тот не собирается покидать свою должность и назвал шансы его отставки "нулевыми".

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