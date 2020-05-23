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Трамп в разговоре с Эрдоганом указал на необходимость скорейшей деэскалации в Ливии

Пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил также, что главы двух государств обсудили смягчение ограничительных мер, которые были введены в связи с пандемией нового коронавируса

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу в телефонном разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом указал на необходимость скорейшей деэскалации ситуации в Ливии. Об этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил в Twitter.

"Лидеры двух стран обсудили важнейшие региональные и двусторонние вопросы. Президент Трамп вновь выразил обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации вокруг иностранного вмешательства в Ливию и необходимостью скорейшей деэскалации. Президент Трамп и президент Эрдоган подтвердили настоятельную необходимость политического урегулирования конфликта в Сирии, а также беспрепятственного гуманитарного доступа по всей стране", - отметил Дир.

Он добавил, что главы двух государств обсудили смягчение ограничительных мер, которые были введены в связи с пандемией нового коронавируса, а также стимулирование развития мировой экономики.

Как ранее сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера, президенты договорились о продолжении политического и военного сотрудничества между странами.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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