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Пандемия коронавируса нового типа

Британская оппозиция потребовала начать расследование в отношении советника Джонсона

Ранее газеты обвинили его в нарушении режима карантина

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия потребовала провести срочное расследование действий главного советника премьер-министра Бориса Джонсона Доминика Каммингса, который ранее был обвинен газетами в том, что нарушил режим карантина, введенный в стране из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом говорится в письме, которое представитель теневого правительства лейбористов Рейчел Ривз направила на имя секретаря кабинета министров Марка Седвилла.

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"Британский народ принес важные и болезненные жертвы, для того чтобы поддержать общенациональные усилия, в том числе находясь вдали от своих семей в эти сложные времена. В такой ситуации жизненно важно, чтобы правительство могло заверить население, что его самые высокопоставленные члены придерживаются тех же правил, что и все остальные люди", - написала Ривз.

По сообщениям британских СМИ, Каммингс отправился из Лондона за 400 км в город Дарем на северо-востоке Англии, где живут его престарелые родители, когда в стране уже действовал карантин, запрещающий людям покидать дома и предпринимать любые поездки без крайней необходимости. Пребывание советника главы правительства в Дареме совпало по времени с периодом, когда он должен был находиться в самоизоляции с симптомами заболевания, вызываемого коронавирусом. В полиции Дарема газете The Guardian подтвердили, что, получив жалобу на возможное нарушение карантина, 31 марта связались с жителями дома, где самоизолировался мужчина, незадолго до этого прибывший из Лондона. В правоохранительных органах не подтвердили, что это был именно Каммингс, однако советника премьера узнали соседи его родителей.

Как ранее сообщали в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, симптомы заболевания появились у Каммингса 28-29 марта, а незадолго до этого заразилась его жена. Остается неясным, когда именно он поехал в Дарем - до или после того, как почувствовал симптомы вызываемого коронавирусом заболевания, однако в обоих случаях речь может идти о нарушении карантина. В соответствии с введенными 23 марта ограничениями, посещение родственников позволяется только в тех случаях, когда им необходима помощь, например в приобретении продуктов или лекарств.

"Какая разница, как это выглядит"

Сам Каммингс, которого журналисты окружили в субботу у дверей его дома, сказал, что вел себя "разумно и в рамках закона". Отвечая на вопрос, нормально ли выглядит его поездка в данной ситуации, он сам задал вопрос: "Какая разница, как это выглядит? Вопрос заключается в том, чтобы поступить правильно, а не в том, о чем вы, ребята [журналисты], думаете".

После этого советник Джонсона сам указал репортерам, что те не держат дистанцию в два метра, которую правительство рекомендует соблюдать для препятствия передаче коронавирусной инфекции. "Подразумевается, что вы должны быть на расстоянии более двух метров - уйдите с дороги", - сказал Каммингс. Позже, отвечая на вопрос, намерен ли он уйти в отставку, советник Джонсона сказал: "Конечно, нет".

Ранее в субботу официальный представитель британского премьера выразил поддержку Каммингсу, заявив, что тот уехал к своей семье, чтобы она помогла ему ухаживать за его пятилетним сыном в ситуации, когда и сам советник, и его жена заразились.

О советнике Джонсона

Каммингс является одной из самых демонизируемых фигур в британской политике. Его называют серым кардиналом в правительстве Джонсона и "архитектором Brexit", приписывают ему радикальные политические взгляды и очень сильное влияние на премьера. Именно он руководил агитационной кампанией за осуществления Brexit перед состоявшимся в 2016 году референдумом о выходе Великобритании из ЕС. Каммингс является главным героем недавно вышедшего телефильма "Брекзит" (Brexit: The Uncivil War, 2019), в котором роль политтехнолога исполняет известный британский актер Бенедикт Камбербэтч.

Также, по информации СМИ, именно Каммингс был одним из самых ярых сторонников введения общенационального карантина.

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ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия коронавируса нового типа
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