В Турции заявили, что ведут переговоры по теме туризма с разными странами, включая Россию

АНКАРА, 23 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в субботу, что часто проводит переговоры с коллегами, в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на тему туризма.

"Мы провели четырехсторонние переговоры с Германией, Францией и Великобританией по туризму. Мы дважды общались с министром иностранных дел Лавровым. Мы знаем, что российские туристы хотят приехать в нашу страну", - сообщил Чавушоглу в интервью телеканалу Dim TV.

По словам министра, "туризм важен не только для Антальи и Аланьи, он важен для всей Турции". "У нашего министра культуры и туризма есть четыре заместителя, и я пытаюсь им помогать. Мы пройдем этот год с незначительным ущербом. После этого мы продолжим уверенно к намеченным целям", - утверждает глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Между тем ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в интервью ТАСС сообщил, что туристический поток из России в Турцию в 2020 году может снизиться на 40% из-за ситуации с коронавирусом.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 155 тыс., умерли 4 308 человек, выздоровели 117 602.