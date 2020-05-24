Британский премьер-министр не стал отправлять в отставку своего главного советника

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал отправлять в отставку своего главного советника Доминика Каммингса, которого газеты обвинили в нарушении карантина. Воскресный брифинг на Даунинг-стрит, 10 глава правительства начал с заявления о том, что, по его мнению, Каммингс не нарушал закон.

"Сегодня я обстоятельно побеседовал с Домиником Каммингсом и пришел к выводу, что он предпринял дальнюю поездку, нуждаясь в необходимом уходе [для своего ребенка] в момент, когда его самого и его жену мог вот-вот свалить с ног коронавирус, а альтернативы отсутствовали. Полагаю, что он следовал инстинктам, которые есть у любого отца, и не заслуживает за это наказания, - сказал Джонсон. - Что касается других, в том числе очевидно ложных обвинений, касающихся того, что он делал, находясь в самоизоляции, а также после этого, то я уверен, что он поступал ответственно, не поступаясь принципами и не нарушая закон".

На фоне скандала, разгоревшегося вокруг советника премьера, многие члены правящей Консервативной партии, а также парламентская оппозиция призывали Джонсона незамедлительно отправить Каммингса в отставку. При этом премьерская канцелярия и члены кабмина последовательно выступали в защиту советника, который считается правой рукой главы правительства.

Как сообщили в пятницу вечером британские СМИ и впоследствии подтвердили на Даунинг-стрит, Каммингс отправился из Лондона за 400 км в город Дарем на северо-востоке Англии, где живут его престарелые родители, когда в стране уже действовал карантин, запрещающий людям покидать дома и предпринимать любые поездки без крайней необходимости. Пребывание советника главы правительства в Дареме совпало по времени с периодом, когда он должен был находиться в самоизоляции с симптомами заболевания, вызываемого коронавирусом, однако пока неясно, когда именно он поехал в Дарем - до или после того, как почувствовал симптомы вызываемого вирусом заболевания.

В премьерской канцелярии действия Каммингса объяснили тем, что он уехал к родственникам, чтобы обеспечить уход за своим пятилетним сыном в ситуации, когда и сам советник премьера, и его жена подхватили инфекцию. Впоследствии в СМИ появились сообщения о том, что Каммингс нарушил карантин еще несколько раз, однако эту информацию члены кабмина опровергли.

О советнике Джонсона

Каммингс является одной из самых демонизируемых фигур в современной британской политике. Его называют серым кардиналом в правительстве Джонсона и "архитектором Brexit", приписывают ему радикальные политические взгляды, очень сильное влияние на премьера и даже якобы подозрительные связи в России, где Каммингс несколько лет работал.

Именно он руководил агитационной кампанией за осуществление Brexit перед состоявшимся в 2016 году референдумом о выходе Великобритании из ЕС. Каммингс является главным героем недавно вышедшего фильма Brexit: The Uncivil War, в котором роль политтехнолога исполняет Бенедикт Камбербэтч.

Кроме того, по информации СМИ, именно Каммингс был одним из самых ярых сторонников введения общенационального карантина.