Грузия ждет от Украины шагов по нормализации для возвращения посла в Киев

ТБИЛИСИ, 25 мая. /ТАСС/. Грузия ожидает шагов от Украины, направленных на нормализацию отношений между странами, после чего будет принято решение о возвращении отозванного для консультаций посла Теймураза Шарашенидзе в Киев. Об этом в понедельник заявила пресс-спикер МИД Грузии Мариам Нарчемашвили.

"Грузинская сторона будет наблюдать за развитием процессов на Украине, в том числе и за тем, какие встречные шаги предпримут украинские власти с точки зрения нормализации отношений с Грузией, и в результате этого будет принято решение о сроках возвращения посла на Украину", - сказала Нарчемашвили.

Она также отметила, что отзыв посла не означает разрыва дипломатических отношений между странами. "Естественно, отзыв посла для консультаций не подразумевает разрыва дипломатических отношений между странами. Конечно же, мы не планируем пересматривать стратегическое партнерство с Украиной", - заключила пресс-спикер.

В МИД Грузии в понедельник начались консультации участием посла Шарашенидзе, которого Тбилиси 8 мая отозвал из Киева из-за назначения на Украине экс-президента республики Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ.

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него на родине было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

В 2015 году занимавший тогда пост украинского президента Петр Порошенко пригласил Саакашвили на Украину. Он предоставил ему гражданство и назначил губернатором Одесской области. В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства после возникшего между ними конфликта. В то время тот находился за пределами Украины. В сентябре 2017 года Саакашвили смог вернуться в страну и пытался через суд получить статус гражданина, который нуждается в защите, однако в феврале 2018 года его задержали и выдворили в Польшу. Новый президент Украины Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, и в конце того же месяца тот вновь приехал на Украину.