Медведчук: уголовные дела не остановят мирные инициативы оппозиции по Донбассу

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Украинские власти неоднократно пытались организовать уголовное преследование парламентской оппозиции за усилия по поиску мира в Донбассе, однако это не может подорвать ее политику в урегулировании конфликта. Об этом в понедельник заявил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Рады Виктор Медведчук.

"К сожалению, хотя странно говорить, я уже привык к этим уголовным делам, в том числе и за государственную измену, за другие тяжкие преступления, которые пытаются повесить на уши, на голову, привлечь к ответственности любой ценой", - заявил он в эфире телеканала "112 Украина". Медведчук добавил, что такие дела открывали в президентство Петра Порошенко, теперь новое инициировано при Владимире Зеленском.

Политик отметил, что каждая его поездка или поездка партийной делегации в Россию заканчивалась тем, что Служба безопасности Украины назначала экспертизы по уголовным делам. "Но все это пока происходило безуспешно для инициаторов, потому что мы представляем интересы Украины. Нас избрал украинский народ. У нас вторая партия в стране и вторая фракция в парламенте", - указал Медведчук. Он подчеркнул, что партия продолжит поиск путей для достижения мира.

Ранее в понедельник депутат Рады от фракции "Голос" Соломия Бобровская сообщала, что Печерский районный суд Киева обязал офис генпрокурора открыть дело по статье о госизмене против представителей ОПЗЖ. Она уточняла, что речь идет о группе депутатов, которые в марте этого года проводили переговоры с руководством России. Делегацию, которая обсуждала в Москве инициативу о парламентском измерении нормандского формата, тогда возглавлял председатель политсовета партии Виктор Медведчук.