СМИ: США из-за пандемии лишаются возможности применять санкции к другим странам

ПЕКИН, 26 мая. /ТАСС/. Администрация США из-за пандемии лишается возможности применять жесткие санкции и оказывать усиленное давление на другие страны. Такое мнение выразили во вторник обозреватели китайской газеты Global Times .

"Соединенные Штаты скованы эпидемией нового коронавируса, и их реальные возможности вмешиваться в дела других государств существенно ослабли. Белый дом утверждает, что может ввести санкции в отношении Китая [из-за Гонконга], однако инструменты и ресурсы, имеющиеся в его распоряжении, оказались менее значительными, нежели это было до пандемии. Таим образом мы видим всего лишь блеф американской стороны", - говорится в редакционной статье.

Как отмечают авторы, по мере усиления роли развивающихся стран в мире и формирования новых перспективных рынков Запад постепенно "утрачивает свой шарм". "Весь мир видит, что Вашингтон, исходя из собственных геополитических интересов, натравливает другие западные государства на Китай и стремится создать для него проблемы", - напоминают они.

Обозреватели газеты подчеркивают, что США выбрали неудачный момент, чтобы давить на КНР в связи с ситуацией в Гонконге и угрожать китайским властям санкциями в ответ на резолюцию по законопроекту о национальной безопасности в этом специальном административном районе, рассматриваемую в Пекине на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган). "Китай возьмет на себя инициативу по решению гонконгского вопроса, и попытки Соединенных Штатов изменить общественное мнение [в свою пользу] ни к чему не приведут", - пишут авторы.

22 мая в повестку сессии ВСНП была включена резолюция, касающаяся подготовки закона о нацбезопасности на территории Гонконга. Цель проекта - создать особый механизм, который позволит более эффективно поддерживать общественный порядок в этом специальном административном районе. 24 мая помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон введет санкции против КНР, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,66 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 98 тыс. человек.