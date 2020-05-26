Порошенко заявил, что законно приобрел картины, которые фигурируют в деле о контрабанде

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что законно приобрел картины, которые фигурируют в уголовном деле о контрабанде. Полотна всемирно известных художников были представлены пятым президентом лично в киевском музее имени Ивана Гончара, это мероприятий транслировал телеканал "Прямой".

"Платежные поручения на оплату этих работ были сделаны с моего личного счета после оплаты всех необходимых налогов государству. Картины ввезены законно, я не обязан сохранять оригиналы деклараций. хотя они сохранились", - сказал он.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало бывшего главу государства на допрос 26 мая в рамках дела, в котором исследуются "обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников". В списке указаны картины Ивана Айвазовского "Рыбацкая лодка", Ильи Репина "Казаки на Черном море", Василия Сурикова "Этюд солдата", Ильи Глазунова "Русская красавица", а также работы Исаака Левитана, Александра Бенуа, Юлия Клевера, Константина Коровина и других.

Порошенко не явился на допрос. Как пояснил защитник экс-президента Игорь Головань, Порошенко не вручили повестку, при этом ГБР только опубликовало видео с ней на сайте ГБР.

В ГБР также отмечали ранее, что помимо дела о контрабанде картин Порошенко проходит по ряду других уголовных дел как свидетель.