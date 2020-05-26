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75-летие Победы
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Токаев принял приглашение Путина посетить парад Победы 24 июня

Президент Казахстана примет участие в качестве почетного гостя

НУР-СУЛТАН, 26 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным и принял приглашение посетить в качестве почетного гостя парад Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики во вторник.

"Владимир Путин пригласил президента Казахстана принять участие в качестве почетного гостя в параде Победы, который состоится в Москве 24 июня. Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств обменялись информацией о текущей ситуации с пандемией и предпринимаемых странами мерах по борьбе с распространением нового коронавируса.

"Также обсужден ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕАЭС", - уточнили в пресс-службе. Ранее о переговорах глав государств сообщила пресс-служба Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы75-летие Победы
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