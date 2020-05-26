Медведчук считает, что США связаны с открытием дела против него за поездку в Москву

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о государственной измене в отношении депутатов Верховной рады, членов партии "Оппозиция платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) за их встречи с представителями российской власти открыто в угоду США. Такое мнение во вторник выразил председатель политсовета партии, депутат Рады Виктор Медведчук.

"Это реакция оттуда, это реакция из-за океана. <...> У нас же есть фракция "Голос" [в Верховной раде], которая подала заявление о возбуждении уголовного дела за нашу поездку в Москву. Этот "Голос" - чей голос? Это же голос не украинский, это голос Сороса (американского финансиста Джорджа Сороса связывают с украинской партией "Голос" - прим. ТАСС), это голос Вашингтона", - заявил Медведчук в эфире телеканала "112 Украина".

Влияние извне Медведчук усматривает и в нападении на его офис в центре Киева 23 мая. "Остатки "партии войны" (так Медведчук называет представителей предыдущей украинской власти) пытаются заявить о себе, пытаются что-то делать. И я уверен, что это не их самостоятельная идеология, это то, что им навязано, то, что им подсказано опять-таки теми же центрами, которые находятся за пределами Украины, центрами, которые руководят Украиной", - прокомментировал он нападение на офис. При этом оппозиционер добавил, что нынешняя власть подыгрывает этим процессам. "Приемов с поджогами, попытками захватить, воздействовать, применить насилие со стороны национал-радикалов и "партии войны", которая проиграла и на президентских, и на парламентских выборах, было огромное количество, и они продолжаются при [президенте Украины Владимире] Зеленском, ничего не изменилось", - утверждает политик.

Депутат Верховной рады от фракции "Голос" Соломия Бобровская 25 мая сообщила, что Печерский районный суд Киева обязал офис генпрокурора открыть дело по статье о госизмене против представителей ОПЗЖ. Она уточнила, что речь идет о группе депутатов, которые в марте этого года проводили переговоры с руководством России. В составе делегации, которая обсуждала в Москве инициативу о парламентском измерении нормандского формата, был и Виктор Медведчук. По мнению сопредседателя фракции ОПЗЖ в парламенте Вадима Рабиновича, открытие уголовных дел против лидеров партии стало реакцией их политических оппонентов на Украине на мирные инициативы для урегулирования конфликта в Донбассе.

В марте этого года депутаты ОПЗЖ присутствовали на пленарных заседаниях Госдумы. Там состоялась встреча председателя парламента Вячеслава Володина с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Тогда же Володин и Медведчук обсудили в Кремле с президентом России Владимиром Путиным создание парламентского измерения нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция). Позже в пресс-службе украинского парламента заявляли, что поездка депутатов Рады имела частный характер.

Украинские радикалы из ультраправой организации "Национальный корпус" 23 мая напали на офис Виктора Медведчука в центре Киева. Они, выкрикивая националистические лозунги, бросали файеры и дымовые шашки в окна, применяли взрывпакеты и обливали здание краской. Они требовали отменить регистрацию партии и возбудить уголовное дело в отношении ее лидеров за госизмену.