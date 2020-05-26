СМИ: США перебросили дополнительную технику на северо-восток Сирии

ТАСС, 26 мая. Соединенные Штаты направили дополнительную военную технику на северо-восток провинции Хасеке. Как сообщило во вторник сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на местные источники, техника необходима для укрепления существующих в районе американских баз.

По сведениям агентства, колонна с бронетехникой, а также различным оборудованием, включая средства связи, была переброшена с территории Ирака через контрольно-пропускной пункт Эль-Валид.

Кроме того, согласно источникам, шесть американских бронемашин выехали из иракской деревни Эль-Махмудия (расположена южнее КПП Эль-Валид), пересекли сирийско-иракскую границу и направились к одному из сирийских нефтяных месторождений, контролируемых американскими военными.

9 октября прошлого года Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. В конце октября президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Позже в арабских и турецких СМИ неоднократно появлялась информация о перегруппировке Соединенными Штатами своих сил на северо-востоке арабской республики.