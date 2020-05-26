Трамп недоволен действиями Китая по изменению законодательства в Гонконге

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп недоволен действиями китайских властей по разработке законопроекта о защите национальной безопасности в Гонконге. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге для журналистов.

Ее спросили, как президент относится к разработке нового законопроекта об обеспечении нацбезопасности на территории специального административного района КНР. "Он [Трамп] сказал мне, что он недоволен усилиями Китая, и трудно понять, как Гонконг может остаться финансовым центром, если Китай возьмет [Гонконг под свой] контроль", - сказала Макинэни.

Журналисты поинтересовались, собирается ли Вашингтон в связи с этим вносить изменения в свои отношения с Гонконгом. "Мне нечего больше объявить о конкретных мерах, которые президент может принять. Он хотел, чтобы я вам рассказала [о его отношении к этому вопросу]", - ответила пресс-секретарь американского лидера.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что, по-видимому, китайская сторона с помощью закона, касающегося национальной безопасности, "по сути, собирается захватить Гонконг". По его словам, в случае такого развития событий госсекретарь США Майкл Помпео, вероятно, не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительную степень автономии, и, если это произойдет, последуют санкции в отношении Гонконга и Китая.

Позиция Китая

Как подчеркнул ранее глава МИД КНР Ван И, начавшиеся в июне прошлого года из-за законопроекта об экстрадиции массовые протесты, действия выступавших за независимость Гонконга радикалов и террористические акты, а также незаконное вмешательство в дела города иностранных сил нанесли тяжкий вред национальной безопасности КНР и стабильности этого специального административного района, что создало серьезный вызов принципу "одна страна - две системы".

В пятницу на повестку третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) в Пекине была вынесена резолюция о разработке нового законопроекта об обеспечении нацбезопасности на территории Гонконга. Как пояснил зампредседателя Постоянного комитета парламента Ван Чэнь, законодатели планируют рассмотреть возможность создания в специальном административном районе особых органов, которые будут обеспечивать национальную безопасность в городе. Согласно резолюции, законопроект будет разработан Постоянным комитетом ВСНП и включен в "Приложение 3" Основного Закона Гонконга - аналога конституции мегаполиса. В этом приложении перечислены национальные законы КНР, которые применяются в Гонконге.

Законопроект вызвал обеспокоенность западных стран и сторонников гонконгской оппозиции. Они расценили нововведение как нарушение принципа "одна страна - две системы", в соответствии с которым Гонконгу были гарантированы многие демократические права и свободы и высокая степень автономии. Местные власти поддержали инициативу, указав на то, что она не затронет законные права и свободы населения.