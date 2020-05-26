Повестку для допроса Порошенко следователи вручили его супруге

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины опровергло заявление защиты бывшего президента страны Петра Порошенко о том, что его супруге не были вручены повестки для его допроса. Соответствующее заявление во вторник распространило госбюро.

"Именно жена Порошенко в качестве родственника свидетеля в соответствии с требованиями УПК Украины и получила повестки о вызове на очередные допросы", - говорится в сообщении ГБР.

При этом уточняется, что вызовы были вручены в музее Ивана Гончара в Киеве, где выставлены картины экс-главы государства. "Из средств массовой информации стало известно, что он [Порошенко] находится в музее Гончара. С целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий работники ГБР отправились в музей Ивана Гончара. Петр Порошенко, узнав о возможном приезде следователей ГБР, оставил свою жену и покинул музей", - отметили в пресс-службе. В то же время в бюро не сообщили, в рамках каких дел Порошенко вызван на допросы.

В ГБР подтвердили, что следователи провели в музее следственные действия, подчеркнув, что "администрация музея и другие лица" этому препятствовали. В пресс-службе заверили, что при этом "никакие любые меры физического воздействия не применялись".

Ранее представители ГБР заблокировали доступ в здание музея Ивана Гончара, где накануне Порошенко выставил коллекцию картин художников, и вошли внутрь него. По данным украинских СМИ, спецназ штурмом взял здание музея, изъял документы на картины, несколько человек при этом пострадали.

Бывшего главу государства вызвали на допрос в ГБР 26 мая по делу о расследовании прохождения таможенной процедуры при ввозе коллекции из 43 картин на Украину. В списке указаны картины Ивана Айвазовского "Рыбацкая лодка", Ильи Репина "Казаки на Черном море", Василия Сурикова "Этюд солдата", Ильи Глазунова "Русская красавица", а также работы Исаака Левитана, Александра Бенуа, Юлия Клевера, Константина Коровина и других. Порошенко не явился на допрос, он присутствовал на открытии выставки в музее. Как пояснил его защитник Игорь Головань, Порошенко не получил повестку от ГБР. Сам экс-президент заявил, что законно приобрел картины и располагает соответствующими документами.