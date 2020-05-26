Республиканцы трех штатов готовы провести съезд партии вместо Северной Каролины

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Республиканцы в Джорджии, Техасе и Флориде готовы принять у себя делегатов съезда Республиканской партии, на котором Дональд Трамп будет выдвинут кандидатом в президенты США на второй срок, если место проведения этого мероприятия будет перенесено в один из этих штатов. Об этом сообщили во вторник губернаторы Джорджии Брайан Кемп и Флориды Рон Десантис, а также председатель отделения правящей партии в Техасе Джеймс Дики.

"Джорджия с ее сооружениями мирового класса, ресторанами, отелями и рабочей силой будет польщена честью безопасно провести национальный съезд Республиканской партии. Мы надеемся на то, что вы, Дональд Трамп, рассмотрите наш штат", - написал губернатор Кемп на своей странице в Twitter.

Мэр Атланты (штат Джорджия) Кейша Лэнс Боттомс (демократ) заявила СМИ, что позиция губернатора не вписывается в ее пятиэтапный план возобновления работы предприятий крупнейшего города штата. "Город Атланта, как и Северная Каролина, придерживается постепенного подхода к открытию на основе конкретных цифр. Этот план исключает возможность проведения массовых мероприятий в августе", - указала градоначальник.

"Техас приветствовал бы президента Трампа и съезд Национального комитета Республиканской партии", - заявил телеканалу CNBC председатель отделения партии в Техасе Джеймс Дики.

"Нам в Далласе совсем не требуются сейчас массовые сборища гостей со всей страны на фоне высшего уровня (эпидемиологической - прим. ТАСС) опасности", - сказал телеканалу судья округа Даллас Клей Дженкинс. Он заверил, что дал бы такой же ответ и демократам, если бы они захотели провести свой съезд в этом городе.

Губернатор Флориды Рон Десантис на пресс-конференции во вторник заявил, что "с удовольствием бы принял" в своем штате делегатов съезда. "Я являюсь республиканцем. Нашей экономике будет полезно проведение такого съезда", - добавил он. В таком же ключе высказался во вторник в своем Twitter председатель отделения партии во Флориде Джо Гратерс.

История вопроса

Вице-президент США Майкл Пенс в понедельник в эфире телеканала Fox News допустил возможность переноса съезда республиканцев из Северной Каролины в Техас, Флориду или Джорджию. Пенс комментировал мнение президента США Дональд Трампа, который раскритиковал губернатора Северной Каролины Роя Купера (демократ) за отсутствие гарантий проведения съезда республиканцев в этом штате ввиду слишком медленной отмены санитарно-эпидемиологических ограничений.

Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Съезд партии должен пройти 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Национальный съезд Демократической партии США, на котором бывшего вице-президента Джозефа Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.