WSJ: Минюст США закрывает расследование сделок трех сенаторов на бирже до пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции США прекращает расследование в отношении трех сенаторов, заподозренных в использовании служебной информации о коронавирусе при сделках на фондовом рынке непосредственно перед обрушением биржевых индексов. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Минюст начал оповещать адвокатов о решении закрыть дела сенаторов-республиканцев Келли Леффлер (штат Джорджия) и Джеймса Инхофа (штат Оклахома), а также демократа Дайэнн Файнстайн (штат Калифорния). Леффлер стала фигурантом расследования из-за того, что вместе с мужем - председателем Нью-Йоркской фондовой биржи Джеффри Шпрехером - в начале года продала акции на сумму до $3,1 млн. Все три сенатора отрицали вину и заявляли, что их советники без их ведома покупали или сбывали ценные бумаги на бирже.

Согласно публикации, Минюст США продолжает расследование в отношении члена Сената Конгресса Ричарда Берра (республиканец от штата Северная Каролина). В феврале, перед обвалом бирж в США из-за эпидемии и снижения цен на нефть, он продал акции на общую сумму до $1,7 млн. Берр временно сложил с себя полномочия председателя спецкомитета по разведке верхней палаты. ФБР, как сообщала газета, получило санкцию суда на экспертизу сотового телефона республиканца.

Закон запрещает членам Конгресса США использовать закрытую информацию для получения личной финансовой выгоды.