Киев отобрал на заседание контактной группы собственных "представителей" Донбасса

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Очередная видеоконференция контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет на фоне все более обостряющихся противоречий между сторонами конфликта в Донбассе. Ситуация осложнилась как в сфере безопасности, что потребовало даже внеочередной видеоконференции контактной группы, так и на уровне обсуждения политических аспектов урегулирования.

По данным Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня, только за последние две недели украинские силовики совершили 149 обстрелов территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), выпустив 1 742 боеприпаса. В результате были ранены два мирных жителя, поврежден или разрушен 81 дом или объект инфраструктуры, в том числе линия электропередачи в Березовском. По словам полпреда РФ Бориса Грызлова, это привело к гуманитарной катастрофе в регионе. "Люди остались без электричества, воды и средств связи. Медицинские учреждения не могли работать, а фактически были блокированы в условиях пандемии", - сказал он.

В этой ситуации власти ДНР и ЛНР объявили повышенную боевую готовность, а в Луганске даже заявили о готовности "отодвинуть" линию соприкосновения сторон, если Киев не прекратит обстрелы. Эти меры в свою очередь вынудили украинскую сторону выйти с инициативой срочного созыва внеочередного заседания контактной группы, на котором Донецк и Луганск потребовали наказания виновных в обстрелах и принятия дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня. Однако никаких решений принято не было. Более того, по словам Грызлова, в ответ на призыв представителей Донбасса продолжить работу над дополнительными мерами по контролю за обстрелами украинская делегация просто "удалилась с совещания".

Обострение ситуации в Донбассе вызвало серьезную озабоченность в Москве. "Мы все видели результаты этих обстрелов и видели, что эти обстрелы, к сожалению, имеют тенденцию к интенсификации, - сказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Это непосредственно приводит к тому, что ситуация угрожает жизни жителей самопровозглашенных республик, которые живут в зоне линии соприкосновения. Конечно, это не может не вызывать общей обеспокоенности". "Мы считаем, - заявил представитель Кремля, - что это недопустимо и это во многом портит перспективы налаживания предсказуемой ситуации в мирной жизни".

Все более явно обозначается в последнее время и непримиримость позиций сторон конфликта в сфере политического урегулирования. Киев на всех уровнях дает понять, что не собирается выполнять эти аспекты минских соглашений. Так, по итогам прошлого заседания контактной группы офис президента Украины опубликовал заявление, в котором исключил любую возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны, а также отметил, что выборы в Донбассе "могут пройти исключительно после получения Украиной контроля над границей". Спустя несколько дней подобная же позиция прозвучала в выступлении вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса Алексея Резникова, который потребовал сначала передать Киеву контроль над границей с Россией, после чего, по его словам, будет обеспечено решение политических вопросов путем проведения в Донбассе выборов одновременно с местными выборами по всей стране.

В ответ на это в ЛНР и ДНР заявили, что не отступят от требования к Киеву сначала выполнить пункт минских соглашений об особом статусе Донбасса. "Если украинские власти так сильно хотят местные выборы в Донбассе в октябре этого года, то они должны уже к августу обеспечить на уровне законодательства постоянно действующий и закрепленный в конституции особый статус Донбасса, согласовав все его политические аспекты с представителями республик", - отметила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Представители" Донбасса от Киева

Еще одним камнем преткновения в работе контактной группы может стать новая инициатива Киева, который на сегодняшнее заседание планирует пригласить отобранных самим украинским руководством "представителей" Донбасса из числа тех, кто выехал из региона после начала конфликта в 2014 году. Как сообщил на прошлой неделе Резников, "чтобы соблюсти договоренности комплекса мер по выполнению минских соглашений и защитить интересы Украины", на очередные переговоры по урегулированию "представлять интересы отдельных районов Донецкой и Луганской областей" будут приглашены "внутренне перемещенные лица", а именно депутаты местных советов или главы городов, избранные в Донбассе в 2012 году. По его словам, это могут быть представители 18 районов - девять от Луганской области и девять от Донецкой. Резников объяснил это тем, что на Украине якобы действует "принцип беспрерывности власти, их никто не переизбирал и они являются легитимными". А глава офиса президента Андрей Ермак прямо сформулировал задачу, которую преследует при этом руководство Украины, - "положить конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований".

В республиках Донбасса эту инициативу уже назвали попыткой подменить диалог с реальными представителями Донбасса, подчеркнув, что это не приведет к урегулированию. Как напомнил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, в республиках Донбасса в настоящее время проживают от 3,5 млн до 4 млн человек. "Вот с этими четырьмя миллионами, против которых Украина ведет войну, и должна пытаться договориться Украина в рамках минского переговорного процесса. А не пытаться подменять их на удобных "ручных" псевдо-представителей", - отметил он.

Прогресса нет

Украинская оппозиция считает, что руководство Украины сознательно идет по пути срыва минских соглашений. Анализируя заявления о приверженности "Минску", сделанные президентом Владимиром Зеленским 20 мая на пресс-конференции по случаю годовщины вступления в должность главы государства, и реальные действия власти, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук высказал мнение, что единственное, что заставляет украинские власти имитировать курс на мирное урегулирование конфликта, - расчет на сохранение антироссийских санкций Запада. "К минским соглашениям привязаны санкции против России. Вот основная стратегическая цель разговоров о том, что Украина будет придерживаться минских соглашений", - считает Медведчук.

По его словам, Зеленский, несмотря на все заверения, никаких конкретных шагов для урегулирования не делает. "Поэтому продолжаются обстрелы, отсутствует разведение сил от линии соприкосновения, не делается ничего для реализации политической повестки минских соглашений", - отметил он.

Отсутствие конструктива украинская сторона продемонстрировала и во время работы тематических подгрупп во вторник, накануне очередной видеоконференции контактной группы. Так, представитель ЛНР Ольга Кобцева сообщила, что из-за позиции украинской стороны не был решен ни один вопрос в гуманитарной подгруппе. "Вот как Зеленский врал во время своей пресс-конференции по поводу выполнения минских соглашений, такая же позиция Украины была на сегодняшних переговорах", - сказала она. Представители Киева, по ее словам, ушли от достижения договоренностей по всем вопросам повестки дня. Обсуждение дополнительных пунктов пропуска они предложили перенести в подгруппу по безопасности, а вместо подготовки к обмену пленными пытались поднять вопрос о передаче лиц, осужденных до конфликта, что не имеет отношения к минским соглашениям.

Безрезультатной была и работа политической подгруппы. Представитель ЛНР Родион Мирошник сообщил, что на заседании представители республик Донбасса внесли на рассмотрение контактной группы новый проект изменений к украинскому закону об особом статусе Донбасса. "Такой проект изменений ждут от Киева уже более четырех лет. И в первую очередь ждет ОБСЕ, многократно обращавшаяся к Киеву с просьбой его разработать и предоставить", - сказал Мирошник. Однако украинская сторона не только не представила свой проект закона, но и уклонилась от обсуждения предложенного республиками варианта, сославшись на то, что не смогла получить его по электронной почте.

Мирошник добавил, что подготовленный ДНР и ЛНР новый проект содержит предложения о внесении значительных изменений в существующий украинский закон об особом статусе Донбасса, который был принят еще в сентябре 2014 года, трижды был пролонгирован, но ни дня не работал.

"Сам факт появления этого проекта от ЛНР и ДНР и направление его в контактную группу после четырех лет ожидания такого шага от Киева - яркое напоминание гарантам соглашений о том, кто стремится к урегулированию, а для кого это просто фарс. И предупреждение Киеву, что в случае дальнейшей имитации процесса переговоров ситуация будет только радикализироваться", - отметил Мирошник. "Со своей стороны республики сделали еще один шаг к урегулированию, возможно, последний", - заключил представитель ЛНР в политической подгруппе.

В ситуации все более обостряющихся противоречий в переговорном процессе Донецк и Луганск призывают украинскую сторону "как можно скорее осознать, что не считаться с Донбассом не получится". "А значит, перед украинскими властями есть только два варианта действий: или напрямую, открыто и добросовестно разговаривать с республиками в рамках минского формата, или официально признать невозможность выполнения своих обязательств по минским соглашениям и понести за это соответствующую ответственность перед странами-гарантами и всем мировым сообществом", - заявила недавно глава МИД ДНР Наталья Никонорова.