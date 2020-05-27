Трамп заявил, что не против публикации разговоров Флинна и Кисляка

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не против публикации данных, касающихся контактов своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна с Сергеем Кисляком, который ранее был послом России в Вашингтоне.

Во время беседы с журналистами в Розовом саду Белого дома главу государства спросили, как он относится к процессу рассекречивания этих материалов, который запустил уже бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гренелл. "Да, я тоже хотел бы это услышать", - ответил президент.