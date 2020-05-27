Байден заявил, что назовет своего кандидата в вице-президенты после проверок претендентов

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Американский политик Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих в США выборах главы государства, еще не решил, кого он назовет своим претендентом на должность вице-президента страны, это будет сделано после завершения всех проверок. Об этом он заявил во вторник в эфире телеканала CNN.

Байден, который ранее был вице-президентом США, подтвердил, что по-прежнему намерен выдвинуть кандидатом на указанный пост женщину. Он отметил, что в числе претендентов "женщины со всей страны". Как он пояснил, речь идет не только о представительницах белого населения США.

Байден отметил, что "примет решение", когда его помощники проведут собеседования со всеми претендентками, а также завершат проверки их деятельности в прошлом. Как отметил бывший вице-президент США, на проведение такой проверки требуется обычно "около шести недель". На вопрос о том, начали ли уже их проводить, он ответил отрицательно. Вместе с тем он подчеркнул, что его помощники "уже провели собеседования" со многими женщинами.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). По подсчетам газеты The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1 566 делегатов национального съезда. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата.

Действующий американский президент Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Съезд республиканцев пройдет 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.