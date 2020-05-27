WSJ: республиканцы оспорят возможность удаленных голосований в Палате представителей

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Республиканцы в Палате представителей Конгресса США намерены через суд запретить проведение удаленных голосований в законодательном органе. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее данным, исковую жалобу в отношении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) намерен подать во вторник вечером лидер республиканского меньшинства в нижней палате Конгресса Кевин Маккарти. К нему присоединятся около 20 законодателей от Республиканской партии. По словам источников издания, иск будет подан в суд столичного округа Колумбия.

Издание указывает, что истцы намерены добиться признания того, что новые правила голосования в Палате представителей незаконны. Они апеллируют к конституции США, которая предписывает, что для голосования по тому или иному законопроекту большинство законодателей должны находиться на рабочем месте. Ранее, как отмечает газета, скептицизм по поводу возможности удаленного голосования высказал лидер республиканского большинства Сената Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

15 мая Палата представителей одобрила законопроект, разрешающий проведение удаленного голосования, что стало беспрецедентным случаем в истории законодательного органа. В поддержку инициативы выступили 217 конгрессменов, против - 189. Документ подразумевает проведение дистанционных голосований, заседаний, слушаний и рассмотрений законопроектов. Данная необходимость была вызвана распространением коронавирусной инфекции, в результате чего не все законодатели могут присутствовать на заседаниях.