Трамп дал властям Северной Каролины неделю на принятие решения по съезду республиканцев

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп требует от губернатора Северной Каролины Роя Купера (демократ) в течение недели сообщить, может ли съезд Республиканской партии быть проведен в конце августа в расположенном в этом штате городе Шарлотт, как было запланировано еще до пандемии.

"Как вам известно, у нас нет большого количества времени <...> Мы хотим быть в Северной Каролине, я люблю Северную Каролину <...> У нас [там] губернатор, который не хочет открывать штат. У нас есть дата - в конце августа. Нам нужно знать, прежде чем мы потратим миллионы и миллионы долларов на [подготовку] места [для проведения съезда] <...> Если губернатор не может сказать нам в ближайшее время, к сожалению, у нас нет выбора <...> Он (губернатор штата - прим. ТАСС) - демократ, многие демократы из политических соображений не хотят открывать свои штаты <...> Да, я бы сказал, что нам нужно знать в течение недели", - сказал глава вашингтонской администрации. На съезде, о котором идет речь, он будет выдвинут кандидатом в президенты на второй срок.

"Если он не может это сделать, все, что от него требуется, - сказать нам. И тогда нам придется выбрать другое место", - добавил Трамп.

Власти Северной Каролины рассчитывают подготовить и опубликовать рекомендации относительно проведения съезда Республиканской партии в июне. Они ранее заверили, что поддерживают "постоянную связь" с федеральными органами власти по вопросу планирования и подготовки съезда республиканцев.

Вице-президент США Майкл Пенс в понедельник в эфире телеканала Fox News допустил возможность переноса съезда республиканцев из Северной Каролины в Техас, Флориду или Джорджию. Пенс комментировал мнение Трампа, который раскритиковал губернатора Северной Каролины за отсутствие гарантий проведения съезда республиканцев в этом штате ввиду слишком медленной отмены санитарно-эпидемиологических ограничений.

Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Съезд партии должен пройти 24-27 августа. Национальный съезд Демократической партии США, на котором бывшего вице-президента Джозефа Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.