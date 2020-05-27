Третий иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая. /ТАСС/. Третий из пяти иранских танкеров с топливом достиг территориальных вод Венесуэлы. Об этом сообщил во вторник президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

"Я хочу еще раз поблагодарить народ Ирана, правительство президента Хасана Роухани и духовного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи за готовность помочь, солидарность и храбрость, благодаря которым в Венесуэлу на сегодняшний день прибыли три танкера с топливом и материалами, необходимыми для восстановления НПЗ", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в его Twitter. Ранее сообщилось о прибытии двух танкеров.

Мадуро также обвинил США и оппозицию Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо в том, что они больше года пытаются помешать прибытию в страну судов с топливом и материалов, необходимых для его производства. "Их действия это преступление против человечности в отношении венесуэльского народа", - сказал он.

Как заявил 14 мая министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, США преследуют танкеры, перевозящие топливо в страну, что является нарушением международного права. 17 мая заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в исламской республике, и предостерег Вашингтон от преследования иранских танкеров, направляющихся в Венесуэлу. Кроме того, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором подчеркнул, что "США должны уважать международное право, в частности, свободу судоходства".

20 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации информировала, что власти Соединенных Штатов рассматривают возможность введения санкций и применения ряда других ограничительных мер в отношении Ирана в связи с поставкой топлива в Венесуэлу.