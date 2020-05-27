СМИ: Абэ намерен посетить очный саммит G7 в США, если он состоится

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен принять участие в очном саммите лидеров стран Группы семи (G7), если он состоится в США в июне. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что на встрече глава правительства намерен предложить создать международный орган по управлению патентами на потенциальные вакцины от коронавируса. Главной целью этой инициативы является обеспечение стабильных поставок в развивающиеся страны.

По возвращении из США в Японию Абэ должен будет провести две недели на карантине из-за мер для защиты от коронавируса. Выполнять свои обязанности он будет в удаленном режиме из своей резиденции.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила во вторник, что США рассчитывают провести саммит G7 ближе к концу июня в очном формате. На прошлой неделе Трамп заявлял, что саммит, скорее всего, состоится в Белом доме. До этого он говорил, что рассматривает возможность проведения встречи в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде.