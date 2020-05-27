Евросоюз продлит санкции против Сирии, несмотря на пандемию коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Евросоюз в ближайшее время продлит санкции против Сирии, несмотря на эпидемию коронавируса в арабской республике. Об этом сообщил в среду журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Продление санкций пошлет сильный сигнал о том, что текущий курс с насилием, усугублением гуманитарной ситуации, использованием химического оружия абсолютно неприемлем", - сказал он, призвав в очередной раз к политическому решению конфликта в Сирии в рамках резолюций Совбеза ООН.

Другой представитель внешнеполитической службы ЕС подчеркнул, что ограничительные меры будут продлены в ближайшее время.

Как заявил ранее министр здравоохранения Сирии Низар Язиджи, выступая на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, борьбу с коронавирусом в стране "затрудняют жестокие и несправедливые санкции, введенные Соединенными Штатами и Евросоюзом против Дамаска".

Кроме того, МИД Сирии в апреле распространил заявление, в котором говорилось, что правительство арабской республики перед лицом опасностей, которые несет распространение коронавируса, решительно требует от Запада "полной и безусловной отмены санкций, от которых страдает сирийский народ". Дамаск рассматривает продолжение экономической блокады в сложившейся ситуации "как откровенное попрание международного гуманитарного права".

Санкции Евросоюза, введенные в 2011 году, включают запрет на импорт нефти из Сирии, поставки в эту страну готового топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов сирийского центрального банка, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также средствами и оборудованием для мониторинга или блокирования телефонных и интернет- коммуникаций. Помимо этого, 255 физических и 67 юридических лиц Сирии включены в черный список ЕС.