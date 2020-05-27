Трамп заявил, что США готовы посредничать в урегулировании ситуации на границе Индии и КНР

ТАСС, 27 мая. США уведомили Индию и Китай о готовности быть посредником в урегулировании ситуации на границе между этими странами. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Мы проинформировали Индию и Китай, что США готовы, хотят и способны быть посредником или арбитром в их пограничном споре", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ситуация на границе Индии и Китая осложнилась после того, как 5-6 мая на линии фактического контроля в Ладакхе произошли рукопашные столкновения военнослужащих двух стран, в результате которых с обеих сторон около 100 человек были ранены. Военные двух стран ведут переговоры о мерах по снижению напряженности, однако они пока не принесли успеха.