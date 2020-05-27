Очередная встреча глав правительств стран ЕАЭС может пройти в середине июля в Минске

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Михаил Мишустин во время телефонного разговора в среду затронули вопросы взаимодействия в интеграционных структурах, обсудив возможность проведения очередной встречи глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в середине июля в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе Совмина Белоруссии.

"Стороны коснулись интеграционной повестки. В частности, очередное заседание Евразийского межправительственного совета ЕАЭС предложено провести в середине июля текущего года в Минске", - отметили в белорусском правительстве.

По данным пресс-службы, главы правительств двух стран также обсудили повестку заседания Совета министров Союзного государства и условились о его проведении в Минске после заседания Евразийского межправительственного совета.

Кроме того, Румас и Мишустин обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в мире и обменялись мнениями о мерах, которые принимаются в двух странах для предотвращения распространения коронавируса нового типа.

"Договорились, что министерства здравоохранения Беларуси и России будут обмениваться опытом в борьбе с новой коронавирусной инфекцией", - сообщили в пресс-службе Совмина Белоруссии.