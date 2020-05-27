В Токио заявили, что Абэ готов рассмотреть возможность посетить парад Победы в Москве

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ готов рассмотреть возможность посетить 24 июня парад Победы в Москве, если по этому поводу начнутся официальные переговоры. Как сообщило агентство Kyodo, об этом сообщил в среду после встречи с Абэ депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки, занимающийся вопросами диалога Токио и Москвы.

"Если начнутся официальные переговоры, я бы хотел рассмотреть эту возможность", - привел Судзуки слова премьера, которые тот произнес на встрече. Депутат, который считается неофициальным советником Абэ по вопросам отношений с РФ, отметил, что посоветовал главе японского правительства посетить парад.

Ранее в японском МИД в ответ на запрос ТАСС сообщили, что Япония по дипломатическим каналам планирует уточнить у России детали, связанные с парадом. В то же время в японском внешнеполитическом ведомстве воздержались от ответа на вопрос, планируется ли участие Абэ в праздничных мероприятиях.

Ожидалось, что Абэ посетит Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги отмечал, что премьер в ходе своего визита в Москву планировал встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако из-за ситуации с коронавирусом эту поездку пришлось отменить. Позднее Kyodo отмечало, что новые сроки визита Абэ в Россию будут согласовываться по дипломатическим каналам по мере развития ситуации с коронавирусом.

Во вторник Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. В этот день в 1945 году на Красной площади состоялся первый парад. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников мероприятия.