СМИ: закон о нацбезопасности Гонконга вступит в силу к августу

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 мая. /ТАСС/. Новый закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу. Об этом сообщила в четверг газета South China morning post со ссылкой на источники.

Ожидается, что резолюция о разработке законопроекта будет вынесена на голосование сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в Пекине уже сегодня. После этого Постоянный комитет парламента будет уполномочен летом заняться непосредственно деталями подготовки закона. Эта работа, по словам источника, займет порядка двух недель, а сам закон может вступить в силу к августу.

Издание также уточнило, что законопроект будет адаптирован к судебной системе Гонконга. "Правонарушителей после принятия нового закона ждет открытый суд в Гонконге. Они не будут выдаваться в материковую часть Китая для судебного преследования", - уточнил источник.

22 мая в повестку сессии ВСНП в Пекине была включена резолюция, касающаяся подготовки законопроекта о нацбезопасности на территории Гонконга. Цель проекта - создать особый механизм, который позволит более эффективно поддерживать общественный порядок в этом специальном административном районе КНР, где в прошлом году вспыхнули массовые антикитайские протесты.

Законопроект вызвал озабоченность западных стран и сторонников гонконгской оппозиции. Они расценили нововведение как нарушение принципа "одна страна - две системы", в соответствии с которым Гонконгу были гарантированы многие демократические права и свободы и высокая степень автономии до 2047 года. В Пекине обусловливают важность и неотлагательность принятия закона ростом угроз проявления сепаратизма, терроризма и иностранного вмешательства в Гонконге, а также неспособностью местных властей принять закон самостоятельно в течение более 20 лет.

В начале сентября текущего года в Гонконге намечены выборы в Законодательный совет. В Пекине опасаются, что они приведут к увеличению доли оппозиционных депутатов от продемократических партий, которые могут блокировать принятие важных законов в этом специальном административном районе.