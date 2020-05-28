Главы МИД стран Евросоюза обсудят 29 мая отношения сообщества с Китаем

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза обсудят на онлайн-заседании в пятницу, 29 мая, отношения сообщества с Китаем. Об этом сообщил в четверг журналистам в Брюсселе высокопоставленный ЕС.

"Верховный представитель [по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель] считает, что это хороший момент обсудить, как развиваются наши отношения с Китаем", - сказал он и отметил, что "это будет интеллектуальная и политическая дискуссия".

Кроме того, по словам представителя ЕС, главы МИД обсудят и ситуацию вокруг китайского специального административного района Гонконг. При этом, как отметил дипломат, никакого итогового документа Совет ЕС не намерен публиковать в пятницу, то есть официальных решений на заседании министров не ожидается.