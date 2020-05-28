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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

ЕС сожалеет, что США прекращают исключать из-под санкций ряд проектов в Иране

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Евросоюз сожалеет, что Соединенные Штаты приняли решение прекратить вводить временные исключения из режима санкций, которые позволяют Ирану получать от стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) помощь в области мирного освоения атома. Об этом в четверг заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на видеоконференции ООН по финансированию международного развития в условиях пандемии коронавируса.

"Я должен сказать, что сожалею о вчерашнем решении США не продлевать исключение из-под санкций проектов, подпадающих под СВПД", - сказал он.

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СШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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