Грузия допустит экспертов РФ в лабораторию Лугара только в составе более широкой делегации

ТБИЛИСИ, 28 мая. /ТАСС/. Эксперты из России смогут посетить грузинский Исследовательский центр общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара лишь только в составе международной делегации. Об этом в четверг заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Грузии, в состав которого входит лаборатория, Амиран Гамкрелидзе.

"Что значит, приедут, войдут и осмотрят все уголки и так далее? Русские приедут в лабораторию Лугара так же, как и приезжают представители других наций, - сказал он на пресс-конференции, которая проходила в онлайн-режиме. - Мы несколько раз приглашали русских, но не их одних. Мы не допустим того, чтобы приехала только российская делегация. Мы им предлагаем приехать в составе международной делегации".

МИД РФ в среду распространил комментарий, в котором говорится, что российские специалисты при посещении Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара в Грузии должны иметь доступ во все корпуса здания. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продвигаемый некоторыми западными странами механизм "добровольных оценочных посещений" микробиологических лабораторий двойного назначения не имеет отношения к Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

Центр им. Ричарда Лугара был открыт неподалеку от тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе. Центр занимается исследованием биологических угроз. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в конце 2018 года заявил, что располагает документами, подтверждающими проведение там опасных экспериментов. В Грузии эти обвинения назвали абсурдными, а в Москве заявили, что попросят у США документы о деятельности лаборатории.