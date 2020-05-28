Минтранс США ограничил число чартерных рейсов в Гавану до 3,6 тыс. в год

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов приняли решение ограничить число чартерных рейсов из США в Гавану и обратно до 3,6 тыс. на ближайшие 12 месяцев. Это следует из распространенного в четверг распоряжения американского Минтранса.

"Министерство ограничит число общедоступных чартеров между США и Гаваной до 3,6 тыс. в обе стороны", - говорится в документе.

В январе власти США запретили американским авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы во все аэропорты Кубы, кроме Гаваны. Такие меры, считает Госдеп, ограничат возможности Кубы получать доходы, которые она, как полагает американское внешнеполитическое ведомство, "использует для финансирования продолжающихся репрессий кубинского народа и недопустимой поддержки" президента Николаса Мадуро в Венесуэле.

26 октября 2019 года США запретили полеты на Кубу (кроме Гаваны) американским авиакомпаниям, выполняющим регулярные, а не чартерные рейсы.