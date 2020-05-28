СМИ: законопроект о нацбезопасности поддержали более 1,85 млн жителей Гонконга

ТАСС, 28 мая. Более 1,85 млн жителей Гонконга подписали петицию в поддержку нового законопроекта о национальной безопасности в этом специальном административном районе КНР. Об этом в четверг сообщило агентство "Синьхуа".

Программа по сбору подписей среди горожан была запущена в воскресенье активистами гонконгской организации "Объединенный фронт поддержки законодательства о национальной безопасности". Жители могут подписать петицию как в интернете, так и у специальных стендов, организованных на улицах города. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам в четверг поставила свою подпись в поддержку нового законопроекта.

По данным Всемирного банка, в 2018 году население Гонконга составляло 7,5 млн человек.

28 мая в ходе третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР) 13-го созыва была принята резолюция о разработке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Новый законопроект, который вступит в силу ориентировочно к августу, нацелен на предотвращение и наказание действий, которые угрожают национальной безопасности: сепаратизма, подрыва государственной власти, терроризма и иностранного вмешательства в Гонконге, где в прошлом году вспыхнули массовые беспорядки.