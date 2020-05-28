Джонсон подтвердил, что карантин в Великобритании вновь ослабят 1 июня

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Карантин, действующий в Великобритании из-за пандемии коронавируса, будет ослаблен 1 июня. Об этом сообщил в четверг на брифинге премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, подтвердив, что второй этап смягчения ограничительных мер начнется на следующей неделе, как и было запланировано.

"Мы можем двигаться вперед и изменить с понедельника карантинные правила <...>", - сказал Джонсон. "Мы откроем школы для большего числа детей", - отметил премьер. С 1 июня к учебе вернутся дети из подготовительных, первых и последних (шестых) классов начальной школы. С этого же дня начнут открываться рынки и автомобильные салоны. С 15 июня будут открыты все непродовольственные магазины - от универмагов до небольших независимых магазинов.

Начиная с понедельника на свежем воздухе будет позволено встречаться группам до шести человек при сохранении дистанции в два метра. Также можно будет пригласить гостей к себе, однако сделать это смогут лишь те, у кого есть собственные сады. Собираться в помещении пока запрещено.

Как сообщил на брифинге научный советник британского правительства Патрик Валланс, базовый коэффициент репродукции (R), показывающий скорость распространения вируса, уменьшился до 0,7-0,9 вместо предыдущего показателя в 0,7-1. Это означает, что 10 заболевших теперь успевают заразить вирусом от 7 до 9 человек. Сохранение коэффициента на уровне, не превышающем 1, является одним из условий для постепенного снятия карантина, действующего в стране с 23 марта.

По последней официальной информации, количество случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании превысило 269 тыс., а число летальных исходов приблизилось к 37,9 тыс. За последние сутки в стране зарегистрировано 377 новых смертей.