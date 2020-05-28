Госдепартамент объявил о награде в $3 млн за одного из главарей ИГ

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты назначили денежное вознаграждение в размере $3 млн за информацию об одном из главарей и "ключевом пропагандисте" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Мухаммаде Хадире Мусе Рамадане. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении американского внешнеполитического ведомства.

"Госдепартамент в рамках своей программы "Вознаграждение за правосудие" предлагает $3 млн за информацию, которая способствует обнаружению и выявлению одного из главарей и ключевого пропагандиста ИГ Мухаммада Хадира Мусы Рамадана", - отмечается в документе. Он также известен под именем Абу Бакр аль-Гариб и родился в Иордании.

"Рамадан сыграл ключевую роль в пропагандистских операциях ИГ по радикализации, вербовке и подстрекательству различных людей по всему миру. Он курировал планирование, координацию и производство многочисленных пропагандистских видеороликов, публикаций и онлайн-платформ, включавших жестокие сцены пыток и массовых казней невинных гражданских лиц", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.