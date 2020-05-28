Лидер оппозиции в Бурунди подал иск в суд на результаты президентских выборов

ПРЕТОРИЯ, 28 мая. /ТАСС/. Лидер ведущей оппозиционной партии Бурунди Агатон Рваса подал в четверг иск в конституционный суд страны с требованием пересмотреть объявленные национальной избирательной комиссией результаты президентских выборов, которая отдала победу кандидату от правящей партии. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

"Я только что подал иск, в котором представлены доказательства массовых подтасовок голосования", - заявил Агатон Рваса. Он участвовал в состоявшихся в Бурунди 20 мая президентских выборах в качестве кандидата от партии "Национальный совет за свободу". Согласно предварительным итогам голосования, которые 25 мая представил избирком, победу на выборах с результатом 68,7% голосов одержал Эварист Ндайишимийе. Агатон Рваса занял второе место с 24,19% поддержки. В выборах участвовали семь кандидатов.

"Если наш иск не будет удовлетворен в Бурунди, то мы обратимся в суд стран Восточной Африки", - заявил Агатон Рваса.

Имеющий звание генерала, Эварист Ндайишимийе шел на выборы от правящей партии "Национальный совет в защиту демократии - Силы в защиту демократии" и опирался на поддержку действующего президента Бурунди Пьера Нкурунзиза. Срок полномочий последнего на посту главы государства истекает в ближайшем августе.