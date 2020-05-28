В США заявили, что при необходимости введут против Гонконга пошлины, как против Китая

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. США при необходимости приравняют статус Гонконга к статусу Китая в области применения импортных пошлин и формирования листинга компаний, чьи акции обращаются на американском фондовом рынке. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала CNBC глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Мы не можем закрывать глаза на это, и они будут держать ответ", - сказал он, говоря о последствиях разработки Китаем законопроекта о национальной безопасности в Гонконге.

"Если будет необходимо, то придется обращаться с Гонконгом так же, как с Китаем. А это скажется на пошлинах, финансовой прозрачности, листинге фондовой биржи и других относящихся к этим областям вопросах", - добавил Кадлоу.

24 мая помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон введет санкции против КНР, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии. На следующий день президент Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни намерен сделать заявление, касающееся возможных мер в отношении Пекина из-за ситуации с Гонконгом, однако не привел деталей. 27 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что сообщил Конгрессу о том, что его ведомство больше не считает статус Гонконга в КНР автономным.

28 мая в ходе третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР) 13-го созыва была принята резолюция о разработке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Новый законопроект, который вступит в силу ориентировочно к августу, нацелен на предотвращение и наказание действий, которые угрожают национальной безопасности: сепаратизма, подрыва государственной власти, терроризма и иностранного вмешательства в Гонконге, где в прошлом году вспыхнули массовые беспорядки.

Некоторые западные страны и сторонники гонконгской оппозиции выразили озабоченность этим решением и расценили его как нарушение принципа "одна страна - две системы", которым территории гарантирован особый автономный статус.