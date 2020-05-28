СМИ: курды открыли огонь по турецким войскам в восьми селениях на севере Сирии

ТАСС, 28 мая. Курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), ведут перестрелки с турецкими войсками и формированиями сирийской вооруженной оппозиции в пограничном районе Абу-Расейн на севере провинции Хасеке. Об этом сообщил в четверг телеканал "Аль-Маядин". По его информации, бойцы СДС открыли огонь по противнику в восьми селениях.

Ранее курды обвинили боевиков оппозиции в преднамеренном поджоге полей пшеницы и ячменя, что может лишить местных крестьян урожая. Анкара и воюющие под ее эгидой сирийские оппозиционеры обвиняют население на севере Хасеке в поддержке курдских бойцов.

Турция провела в октябре 2019 года военную операцию "Источник мира" на севере Сирии, итогом которой стало создание 30-километровой зоны безопасности. В ответ Дамаск по договоренности с курдами направил войска в провинции Хасеке и Ракка для противодействия турецкому вторжению.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. С 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.