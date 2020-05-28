МУС позволил экс-президенту Кот-д'Ивуара покинуть Бельгию

ТАСС, 28 мая. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге принял решение разрешить на определенных условиях бывшему президенту Кот-д'Ивуара Лорану Гбагбо покинуть Бельгию, где он находится с момента его оправдания по обвинению в преступлениях против человечности в январе 2019 года. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse (AFP).

По словам представителя МУС, любая страна, в которую захочет прибыть Гбагбо, должна будет заранее сообщить бывшему президенту о согласии на то, чтобы принять его на своей территории. AFP добавляет, что МУС отклонил ходатайство Гбагбо об освобождении без условий.

Лоран Гбагбо занимал пост президента Кот-д'Ивуара с осени 2000 года по весну 2011 года. В 2002 году в стране началась гражданская война, которая завершилась компромиссом правительства и оппозиции весной 2007 года.

Новый вооруженный конфликт в Кот-д'Ивуаре возник в конце 2010 года на фоне неопределенной ситуации с результатами второго тура президентских выборов. В его ходе ЦИК назвал новым президентом бывшего премьер-министра страны Алассана Уаттару, однако Конституционный совет объявил победителем действовавшего президента Гбагбо, аннулировав при этом результаты голосования в семи регионах на севере, поддержавших Уаттару. Оба они приняли присягу, однако за Уаттару вступилось мировое сообщество, которое помогло ему свергнуть Гбагбо и прийти к власти.

Гбагбо был арестован и в ноябре того же года передан новым руководством страны в руки Международного уголовного суда в Гааге.

Бывшему президенту предъявили обвинения в преступлениях против человечности, которые были совершены в период с 16 декабря 2010 года по 12 апреля 2011 года и заключались, в частности, в обстреле густонаселенных районов городов Абобо и Йопоугон. Однако в январе текущего года Лоран Гбагбо и проходивший по этому делу Шарль Бле Гуде были оправданы Международным уголовным судом. Сейчас на это решение подан прокурорский протест.