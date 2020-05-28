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Трамп заявил, что не удаляет свой аккаунт в Twitter из-за "лживых СМИ"

По словам президента США, он использует эту соцсеть, в частности, для опровержений

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он удалил бы свой аккаунт в Twitter, если бы СМИ в США были честными.

"Если бы вы не были лживыми, я бы даже раздумывать не стал, я бы сделал это в одно мгновение. Но новости лживые. <...> Если бы у нас была честная пресса в этой стране, я бы сделал это незамедлительно", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед подписанием указа о регулировании работы социальных сетей.

"Если я вижу историю, которая неверна, я могу <...> выложить что-то в соцсетях, <...> в следующую минуту все читают об этом. Таким образом я могу опровергать лживые СМИ, это очень важно", - пояснил глава вашингтонской администрации.

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СШАТрамп, Дональд
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