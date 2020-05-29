Глава МИД Японии ушел от ответа на вопрос о возможном участии его страны в параде Победы

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги не ответил на вопрос, готова ли японская сторона принять участие в параде Победы в Москве 24 июня. Эта тема была поднята журналистами в пятницу на регулярной пресс-конференции главы японского внешнеполитического ведомства.

"Вчера главными темами российско-японских [телефонных] переговоров на уровне глав МИД были <...> противодействие коронавирусу, переговоры по подписанию мирного договора, совместная экономическая деятельность - различные вопросы двусторонних отношений, которые мы хотели бы продвигать вперед. Но я хотел бы воздержаться от ответа на вопросы, связанные с другими темами", - отметил Мотэги в ответ на вопрос журналиста о том, придерживается ли Япония положительной позиции в отношении приглашения российской стороны принять участие в торжественных мероприятиях в Москве.

Ранее в МИД Японии ТАСС сообщили, что японская сторона по дипломатическим каналам планирует уточнить у России детали, связанные с предстоящим 24 июня в Москве парадом Победы. В то же время в японском внешнеполитическом ведомстве воздержались от ответа на вопрос, планируется ли участие в праздничных мероприятиях премьер-министра Синдзо Абэ.

Ожидалось, что Абэ посетит Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги тогда отмечал, что премьер в ходе своего визита в Москву планировал встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако из-за ситуации с коронавирусом эту поездку пришлось отменить. Позднее японское агентство Киодо отмечало, что новые сроки визита Абэ в Россию будут согласовываться по дипломатическим каналам по мере развития ситуации с коронавирусом.

Во вторник Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.