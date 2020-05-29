Франция готовится к противостоянию пандемии на новом фронте

Свободное передвижение французов по стране, открытие музеев, парков и кафе, возвращение старшеклассников в лицеи - такова дорожная карта начинающегося во Франции 2 июня очередного этапа выхода из режима самоизоляции. Планы отмены серии ограничений, связанных с пандемией коронавируса, представил в четверг в Париже глава французского правительства Эдуар Филипп.

"Эпидемия отступает", - констатировал премьер-министр, выразив удовлетворение итогами восьминедельного карантина. Это позволяет продолжить процесс снятия ограничений, начатый 11 мая. Филипп поблагодарил французов за "проявленную гражданскую ответственность" и соблюдение всех рекомендаций властей. Он призвал соотечественников к осмотрительности и осторожности также и на этом этапе, чтобы избежать появления новых очагов пандемии.

Правила и исключения

"Мы вступаем в период, когда свобода вновь становится правилом, а запреты - исключением", - охарактеризовал новый этап глава правительства. По его словам, пока придется ограничивать те социальные формы жизни, которые наиболее подвержены распространению коронавируса.

Телевизионная аудитория следила за выступлением премьера с большим вниманием, ожидая более значительных корректировок, чем на первом этапе. И эти ожидания подтвердились.

Внутри страны поездки не будут более ограничены радиусом в 100 км от дома. "Со 2 июня это правило больше не действует", - указал Филипп. Вместе с тем он напомнил, что "вирус продолжает распространяться", и рекомендовал воздержаться от тех перемещений, которые не продиктованы необходимостью. Он подтвердил также рекомендацию о ношении масок и сохранении других защитных мер.

Как следовало из сообщений премьера, к 15 июня могут открыться внутренние границы Шенгенской зоны. В середине июня страны Евросоюза рассчитывают согласовать сроки открытия внешних границ ЕС.

Социальная дистанция

Ряд объявленных главой правительства решений затрагивают французскую систему образования. На первом этапе выхода из карантина возобновились занятия в школах для учеников младших классов. Теперь, ближе к летним каникулам, в лицеи вернутся старшеклассники. Устный выпускной экзамен по французскому языку будет, однако, отменен. Его заменят контрольные работы.

Вновь разрешены свадебные обряды и церемонии в церквях и мэриях. Но число присутствующих ограничено - не более 10. Аналогичные ограничения касаются и организации похорон.

В некоторых странах с наступлением пандемии, напомнил Филипп, очаги распространения вируса возникали во время религиозных или общественных церемоний. "Необходимо поэтому, чтобы в храмах и мэриях соблюдали необходимую социальную дистанцию и другие правила", - подчеркнул он.

Со вторника открывается доступ в музеи и к историческим памятникам.

Большие встречи под запретом

Мэрия Парижа распорядилась открыть столичные парки и сады для горожан уже в субботу. В прибрежных районах открыт доступ на пляжи. Но под запретом остаются занятия коллективными и контактными видами спорта на свежем воздухе.

Стадионы по-прежнему будут пустовать. Так, пока не планируется возобновлять национальное футбольное первенство. Останутся закрытыми ночные клубы. В целом запреты сохранятся для всех встреч с большим числом участников. "Самую серьезную опасность в период пандемии представляет массовое скопление людей в замкнутом пространстве и без тщательно продуманной организации", - предостерег Филипп.

Запас терпения потребуется поклонникам кинематографа. Кинотеатры, как сообщил премьер, будут открыты лишь на следующем, третьем этапе отмены ограничений. Он начнется 22 июня.

Возвращение на террасы

Важная весть связана с миром гастрономии. В регионах страны впервые после долгого перерыва 2 июня откроются кафе и рестораны. В столичном округе, правда, посетителей готовы пока принимать не в ресторанных залах, а только на открытых террасах, где можно гарантировать социальную дистанцию.

Между тем далеко не все согласны с темпами правительственной программы. По мнению известного парижского ресторатора Ги Савуа, откладывая полномерное открытие столичных ресторанов, власти обрекают отрасль на затяжной кризис. Прием гостей лишь на террасах не позволит компенсировать финансовые потери.

Иную точку зрения отстаивают шеф-повара 60 ресторанов, выступившие с открытым письмом. Не стоит спешить, пока вирус продолжает распространяться, считают авторы послания. Открытию ресторанов, убеждены они, должны предшествовать гарантии полной безопасности для персонала и гостей.

Жертвы пандемии

В стационарах сейчас остаются более 15 тыс. больных, в том числе около 1 500 - в отделениях интенсивной терапии. Список жертв приближается к 29 тыс. Эти данные основаны на сообщениях администрации больниц и домов престарелых.

На окончательную статистику, прогнозируют эксперты, существенно повлияет учет умерших в домашних условиях. Пока речь идет только об оценках. Но, по прогнозам специалистов, в результате полных подсчетов список жертв возрастет на 7-8 тыс. человек.

Пандемия уже унесла жизни многих известных французов. Среди них Франсуа де Голль - участник Сопротивления в годы Второй мировой войны и племянник основателя Пятой республики, - а также принцесса Бурбон-Пармского дома Мария-Тереза, художник Анри Ришле, философ Люсьен Сэв, депутат Национального собрания Клод Гоасген.

Впереди новый фронт

Вирус уходит, но обещает вернуться. Символично, что слова d confinement (выход из изоляции) и covid в четверг включены в состав Le Petit Robert, сообщили редакторы толкового словаря французского языка.

Как предупредил в четверг Филипп, перед Францией теперь открывается новый фронт - экономический и социальный. Карантин заставил остановить большую часть французской экономики.

По оценкам аналитиков организации Protourisme, отрасль путешествий, например, уже лишилась около 30 млрд евро и порядка 150 тыс. рабочих мест. Туристические предприятия не могут быть спасены без быстрого возобновления коммерческой деятельности. Согласно данным, опубликованным в четверг, безработица в стране в апреле возросла более чем на 20%, а понижение ВВП может составить по итогам года 8%.

В четверг президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании комиссии в составе 26 французских и международных деловых экспертов. В их числе лауреат Нобелевской премии Жан Тироль и ведущий исследователь проблем рынка труда Оливье Бланшар. Перед ними стоит задача "найти новые решения для экономик, пораженных кризисом коронавируса". Ожидается, что эксперты смогут представить итоговый доклад к концу года.

Дмитрий Горохов